Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Per la manifestazione “Maggio dei Libri”, oggi pomeriggio alle 17,30 in biblioteca comunale presso il Palazzo di Vetro Sabatino Mele, si terrà la presentazione del libro di Marco Saverio Loperfido “Le lucertole ricominciano a Friburgo “con foto di Marina Vincenti .

Alcune tracce del testo. Nasciamo nudi, senza possedere niente. Il nostro corpo, le nostre vene, il sangue e basta. Molti anzi dicono che nasciamo già con una mancanza. Lo chiamano debito.

Ma questo non è vero fino in fondo. A pensarci bene ognuno di noi, in quanto uomo, nasce possedendo tutte le strade del mondo.

Cinque mesi e mezzo per i sentieri e le strade secondarie d’Europa, partendo da Chia, un piccolo paese della provincia di Viterbo e arrivando al Parlamento Europeo di Bruxelles. Un uomo, una donna e un cane, fra esplorazioni e incontri, diari e fotografie. Un’esperienza umana completa e avvincente, a più voci, che ha inteso il cammino come un vero e proprio strumento di conoscenza.

E’ stata una mattinata intensa quella del 15 maggio vissuta in biblioteca con Auser, con le terze medie e con la testimonianza del senatore Sergio Pollastrelli, ripercorrendo la storia della seconda guerra mondiale attraverso il ricordo della Donna Rimasta Sconosciuta.