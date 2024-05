La cronaca dei due incontri

NewTuscia – VITERBO – Alla Vigilia della festa della mamma, la Stella Carni Viterbo Baseball ha giocato due partite con casacca rosa in onore di tutte le mamme e contro la violenza sulle donne.

Il primo incontro ha visto scendere in campo la Stella Carni Viterbo contro il Cali Roma

Nei primi tre inning il Viterbo è in vantaggio, complici gli errori degli avversari ed un punto di Cabrera. Le sorti del gioco cambiano quando il Cali Romapareggia con una valida di Casoria.E’ una splendida difesa viterbese ad evitare il punto del vantaggio. Al quarto inning la partita è ancora tutta da giocare: il Viterbo segna di nuovo con DI MARTINO su bunt di TORRI.

L’attacco seguente del Cali cambia però l’incontro: un eliminato ed una serie di errori difensivi, portano alla squadra di casa 3 punti.

Inutile la sostituzione del lanciatore DI MARTINO, perfetto fino a quel momento, con FORTUNATI.

L’ultimo attacco della formazione romana si rivela vincente e conduce gli avversari ad una vittoria meritata, sancendo così la prima sconfitta stagionale degli Under 15 viterbesi..

Stella Carni Viterbo 3 Cali Roma 7

—

Stella Carni Viterbo 14- Roma Brewers 13

Nel primo inning una brutta partenza del lanciatore Stavagna permette ai Brewers di segnare 5 punti. Il Viterbo non si scoraggia e nell’attacco successivo pareggia anche grazie alla valida di EIGHUCI DI MARTINO. Nei due inning successivi STAVAGNA riprende il suo giusto spirito e grazie a una difesa molto attenta e ad una valida di FORTUNATI,il Baseball Club non concede punti agli avversari portandosi sul 7 a 5.

La partita inizia a diventare incalzante: la squadra ospitante nel suo ultimo attacco raggiunge nuovamente il pareggio battendo valido sul nuovo lanciatore: Alessio MAZZA,mentre nell’ultimo turno di battuta il lanciatore avversario, CAMPIONI Alida, mette strike out tre battitori del Viterbo.

Non essendo contemplato il pareggio, si arriva agli inning supplementari.

Con i Brewres sopra di un punto, la difesa viterbese si risveglia ed effettua un triplo gioco difensivo. MASTROCOLA G., dopo una stupenda presa al volo, effettua una bellissima assistenza in seconda su Fortunati che poi tira in terza. E’ a questo punto che TORRI elimina il terzo giocatore, togliendo così la squadra da una situazione critica.

Il pareggio arriva con FACCENDA Alyssa. STAVAGNA, dopo un singolo e un doppio, su valida di FORTUNATI, segna il punto della vittoria e la partita si conclude con un 14 a 3 per il Viterbo.

Le parole del manager FORTUNATI dopo il concentramento: ” Abbiamo giocato due brutte partite: in battuta non ci siamo espressi come al solito ed in difesa abbiamo commesso molti errori. A giocare un brutto scherzo è stata la mancanza di concentrazione e forse anche la convinzione nei ragazzi che ormai ogni partita potesse essere vinta con facilità.

Fortunamente i giocatori hanno saputo reagire alla prima sconfitta portando a casa, con la seconda partita, una vittoria sofferta ma che comunque ci lascia al primo posto in classifica. Ora cercheremo con lo staff tecnico di far ritrovare la giusta concentrazione alla squadra per affrontare le partite con la giusta mentalità.Lo scopo è vincere il girone di qualificazioneed andare a giocarci le finali per il titolo regionale, obiettivo alla portata della nostra squadra. Colgo l’occasione per ringraziare la Copygraph di Viterbo che ha offerto le casacche rosa con cui hanno giocato i nostri ragazzi.”