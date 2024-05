NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, nella Tuscia domenica 19 maggio con Davide Bordoni, segretario del Lazio e candidato alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno per incontrare gli amministratori locali, i coordinatori e i militanti. Nel programma della giornata la visita a Barbarano Romano con il vice sindaco della Lega, Giovanni Congedi, che sarà anche l’occasione di un confronto con il comitato per la riapertura della ferrovia Orte Civitavecchia.

Interverranno il presidente del comitato Raimondo Chiricozzi, gli ingegneri di ferrovie che collaborano con lo stesso, il dottor Marcello Mariani, esperto di intermodalità e logistica integrata, già segretario nazionale di UIR, Unione Interporti Riuniti. Un incontro che conferma l’attenzione e l’impegno della Lega per un tema ritenuto strategico a tutti i livelli, nazionale e locale, e dove il pragmatismo del ministro Matteo Salvini sta iniziando a segnare un cambio di passo.

Andrea Crippa e Davide Bordoni saranno poi nel capoluogo della Tuscia per un incontro presso le Terme dei Papi alle 18, quando al centro dei lavori, accanto ai temi cari alla Tuscia, ci saranno i punti chiave della proposta elettorale della Lega in Europa. La giornata terminerà a Tuscania per una conviviale con il sindaco, ricandidato per il terzo mandato, Fabio Bartolacci.

Lega Salvini Viterbo