NewTuscia – ROMA – “Desidero ringraziare gli organizzatori di questo interessante evento, e soprattutto tutti i ragazzi impegnati nelle radio universitarie. Tra l’altro, quest’anno ricorrono sia i 100 anni della radiofonia italiana che i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Le radio universitarie, poi, ricoprono un ruolo fondamentale, sia come strumento di informazione, che come occasione di confronto, dove esprimere le proprie idee, rappresentando una opportunità di crescita e di apprendimento. L’amministrazione regionale, naturalmente, vuole essere da supporto a queste attività, molto importanti anche per il futuro dei giovani. Colgo l’occasione per ricordare Antonio Megalizzi, giovane reporter morto a Strasburgo, a seguito dell’attentato del 2018”

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi all’inaugurazione del Festival delle radio universitarie, presso il Nuovo Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma.