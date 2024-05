NewTuscia – VITERBO – I gruppi consiliari Movimento Civico Viterbo 2020 e Io Apro-Rinascimento plaudono l’iniziativa della giunta Frontini che ha dato il via libera al ricorso al Tar contro la Regione Lazio. Quest’ultima ha infatti approvato la variante all’autorizzazione integrata ambientale – AIA della discarica di Monterazzano con un nuovo invaso in cui continuare a conferire i rifiuti da tutta la Regione.

Anche l’amministrazione Rocca persevera nel considerare Viterbo la pattumiera di Roma e non si sa per quanto ancora. La pronuncia di compatibilità ambientale specifica, infatti, il supposto di conferimenti costanti per i prossimi anni, che renderebbero il nuovo invaso, con capacità pari a 646.800 tonnellate, utile per solo 7 anni.

Invitiamo i colleghi di opposizione a dare la loro voce a sostegno del territorio che rappresentano, uscire dalle logiche di appartenenza politica e fare sentire il dissenso verso gli organi politici che ancora una volta utilizzano la nostra città come discarica del Lazio.

Gruppo Consiliare Movimento Civico Viterbo 2020

Gruppo Consiliare Io Apro-Rinascimento