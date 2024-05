NewTuscia – MILANO – Ceramica Cielo, leader nella produzione di ceramica per arredo bagno di design, si conferma azienda economicamente performante. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi l’Azienda è stata recentemente insignita del premio Industria Felix 2024, in quanto riconosciuta tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionali e affidabilità finanziaria della Regione Lazio.

Promosso dal trimestrale di economia e finanza de Il Sole 24 Ore, Industra Felix Magazine, il premio è tra i riconoscimenti più prestigiosi del settore. L’attestato si sviluppa sulla base di una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno 2022 realizzata in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved Group, mentre le imprese premiate vengono selezionate da un qualificato Comitato Scientifico.

Ceramica Cielo si conferma dunque un’eccellenza dell’imprenditoria italiana, tra le più solide realtà industriali del suo territorio. “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento – afferma Dimitri Mei, Amministratore Delegato di Ceramica Cielo – che attesta l’impegno profuso da tutta la nostra azienda in questi anni di lavoro, che è sempre stato orientato non solo all’innovazione e alla qualità dei prodotti, ma anche a una gestione economico-finanziaria efficiente e sostenibile”.

