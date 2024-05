NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Giovani, emergenza educativa e futuro al centro del seminario organizzato giovedì 23 maggio, complesso monumentale di San Sisto a Montalto di Castro ore 10, dall’associazione Montalto e Pescia Romana legate insieme, da anni attiva nel volontariato e nell’assistenza delle famiglie in difficoltà. Tra gli ospiti della giornata il senatore Pier Ferdinando Casini, il direttore della Caritas diocesana di Viterbo Luca Zoncheddu e il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano.

Spunto di riflessione iniziale: il libro scritto dal cardinal Comastri ‘Smettiamo di ingannare i giovani’, (San Paolo edizioni,2019). Un testo che parla prima all’anima e poi alla mente, nella convinzione implicita che un mutamento autentico sia reale solo partendo da un rinnovamento spirituale: da una conversione del cuore che poi trasforma la realtà.

Diviso in due macro sezioni, nelle prima il testo mette in luce il fallimento educativo contemporaneo analizzando con occhio gelido la realtà attraverso fatti precisi, concreti e spesso dai risvolti drammatici. Fatti che però non chiudono le porte alla speranza, tema della seconda parte, ed al raggiungimento di una felicità rinnovata e, soprattutto, autentica.

In un’epoca in cui il mondo è in preda allo smarrimento, svuotato nella fede e nelle ideologie, in cammino lungo una strada buia dove la luce che illumina il sentiero è quella della torcia di uno smartphone, l’autore cerca di rispondere, con a sostegno la forza delle esperienze, ad una domanda cruciale: “Dove si trova la vera felicità che i giovani cercano ma non trovano?”. Tutte le strade portano a una unica conclusione: la vera gioia è possibile solo quando si abbattono il muro dell’egoismo e ci si incammina nella via del dono di sé spendendosi per gli altri, perché è lì che la felicità abita: nella bontà, nella carità, nella generosità. “Quando si esce dal vuoto interiore – nota Comastri – si assapora la gioia stessa di Dio: la gioia dell’Amore”.

“Si tratta del secondo convegno sul tema – spiegano gli organizzatori -, il primo, nel 2021, era nato sulla spinta delle encicliche di Papa Francesco sulla famiglia. Questo, invece, dopo l’incontro avvenuto tra il vice presidente della associazione e il cardinale Angelo Comastri, dove si è parlato della realtà e dei dati allarmanti sulle problematiche dei giovani e dopo aver letto il libro smettiamo di ingannare i giovani”.

Organizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Montalto di Castro, Asl Viterbo, Fondazione Gemelli, Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, Rotary Club Bolsena e Ducato di Castro, Autorità portuale e in collaborazione con Segantini Assicurazione. Durante l’incontro interverranno Marco Lenci, presidente dell’associazione Montalto e Pescia Romana legate insieme, Emanuela Socciarelli sindaca di Montalto, la professoressa Daniela Chieffo (Università del sacro cuore di Roma, facoltà di medica e chirurgia), Pino Musolino, presidente dell’Autorità portuale e la professoressa Marianna De Carli, dirigente scolastico IC Montalto di Castro. Moderatore dell’incontro, il giornalista e scrittore Fortunato Licandro