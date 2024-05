Il 18 maggio, alle 21, un tour nei capolavori dell’arte etrusca di palazzo Vitelleschi

NewTuscia – TARQUINIA – Fino a tarda sera immersi nell’arte etrusca al Museo archeologico nazionale di Tarquinia, con la guida turistica Claudia Moroni. L’occasione è quella della Notte Europea dei Musei, il 18 maggio, l’iniziativa che coinvolge dal 2005 in contemporanea i musei di tutto il Vecchio Continente. Alle 21, al costo simbolico di 1 euro, palazzo Vitelleschi sarà eccezionalmente aperto in orario notturno. “Un’opportunità unica per ammirare i capolavori dell’arte etrusca in un’atmosfera suggestiva – sottolinea la guida turistica Claudia Moroni -. Il museo quest’anno compie 100 anni di vita.

Al piano terra è presente una collezione di sculture funerarie in pietra; al primo piano si possono ammirare, tra l’altro, il celebre altorilievo fittile con coppia di cavalli alati dal frontone del tempio dell’Ara della Regina e il gruppo scultoreo di età romana del Mitra tauroctono; al secondo piano sono custodite, per motivi di conservazione, le pitture di alcune note tombe dipinte”. L’appuntamento è a piazza Cavour, per un viaggio all’indietro nel tempo, alla scoperta della bellezza e del fascino dell’arte dell’antico e misterioso popolo etrusco. Per informazioni e costi della visita guidata è possibile chiamare il 347 6920574 o scrivere a claumor@hotmail.it.