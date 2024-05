Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Nell’ambito dell’incontro formativo per giornalisti “ Intelligenza artificiale e sapienza del cuore. Deontologia giornalistica e comunicazione pienamente umana”, ispirato dal messaggio di Papa Francesco, in occasione della 58a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, svoltosi all’Universita’ LUMSA di Roma il 10 maggio scorso, tre relazioni, tra le altre, hanno invitato i giornalisti presenti e non solo ad una riflessione operativa sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel mondo dell’ Informazione:

quella “magistrale” di taglio storico, filosofico, scientifico tecnologico e teologico, di Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

quella tecnico informatica del prof. Andrea Tomasi , docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa;

, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa; quella sociale e solidale di padre Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma, in collegamento da Nairobi (Kenya).

Padre Paolo Benanti, presentandosi come un francescano (Ordine che nei secoli ha espresso uomini di scienza), con studi ingegneristici e quindi cosciente anche della prospettiva scientifica applicativa, delle grandi potenzialità e dei rischi collegati ad un uso improprio dell’IA.

Padre Benanti ha invitato a non aver paura dell’IA, ma della “stupidità naturale” degli uomini che andranno ad applicarla, ha confidato di essere ”molto più spaventato di chi pensa di fabbricare armi, facendo decidere a una macchina chi deve uccidere.”

Il religioso ha sviluppato un escursus in tre dimensioni incentrate sull’interpretazione del messaggio di Papa Francesco:

pretesto, 2.contesto e 3. analisi del testo.

1.L’evoluzione della macchina e della tecnologia sotto i profili della storia e della ricerca scientifica, in chiave filosofica ed etica, partendo dai primi computer elaborati a fini bellici, al transistor, ai PC, agli attuali smartphone, sino all’approdo dell’intelligenza artificiale .

Occorre affermare oggi “ la potenza computazionale del singolo, della persona, del cittadino” e non del semplice consumatore. Il cloud e l’algoritmo che incamerano informazioni dalle digitalizzazioni del singolo sul proprio telefonino e profilano la persona, in base alle sue scelte, queste non possono prevalere sulla libertà assoluta dell’Uomo, da tutelare con interventi regolatori, di carattere legislativo su presupposti etici. Non a caso si e’ coniato il neologismo “algoretica”. Il richiamo naturale alla conclusione del Messaggio delle Comunicazioni Sociali 2024 del Pontefice: “ spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi, oppure nutrire il proprio cuore, senza il quale non si cresce nella Sapienza…

Questa Sapienza cresce nell’alleanza tra le generazioni, fra chi ha memoria del passato e chi ha visione del futuro…

Per non smarrire la nostra umanità, ricerchiamo La Sapienza che e’ prima di ogni cosa, che passando attraverso i cuori puri prepara amici di Dio e profeti: ci aiuterà ad allineare anche i sistemi di intelligenza artificiale a una comunicazione pienamente umana”.

Il prof. Andrea Tomasi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa ha insistito sul potere dell’IA di predire quello che accade, con l’esigenza di affermare un’Etica della Tecnologia per le varie applicazioni degli algoritmi, del cloud, dell’IA.

Occorre tener presente che la tecnologia applicativa collegata all’IA, almeno nei prossimi 10 anni, sara’ globalmente ad assoluto appannaggio per il 70% per Stati Uniti e Cina e per il restante 30% per il resto del mondo, con comprensibili risvolti globali in termini di veicolazione e controllo di informazioni, flussi economici e applicazioni militari.

Inoltre la macchina ha in se una razionalità formale e mai possiedera’ la consapevolezza la determinazione degli effetti delle azioni, per questo va assolutamente evitata la “narcotizzazione informatica” dell’uomo e della rete, in quanto la rete stessa determina un sovraccarico cognitivo e informativo, in cui appare difficile all’utente , spesso non armato di senso critico e capacità di discernimento, distinguere il vero dal falso, il virtuale dal reale.

Occorre in alcuni casi prevenire la così detta tecnoansia, che si affianca spesso nei giovani alla ecoansia, nei confronti del futuro.

Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma, in collegamento da Nairobi (Kenya) ha parlato di una sfida vera in tema di IA non solo di tipo deontologico, delle regole professionali dei giornalisti, ma di collegamento alla giustizia sociale, allo sviluppo, all’emancipazione, al benessere da assicurare in loco, in Africa, in relazione alle condizioni climatiche ed alle questioni di sfruttamento dei territori di nuovi colonizzatori.

Libertà di stampa, sistemi democratici, prossime elezioni in molti stati del mondo, Pace e sfruttamento dei più beboli.

Il giornalismo piu’ libero ed autonomo e’ uno degli strumenti privilegiati di democrazia .

Se applicata in modo spregiudicato e scorretto l’IA, per alcuni editori che riescono ad avere una testata giornalistica on line gestita da IA al costo di 2,5 Euro al giorno, con articoli elaborati da IA, si dovra’ concretamente indicare negli articoli pubblicati se questi siano stati elaborati con l’uso dell’IA.

Il giornalismo del futuro dovra’ combattere la manipolazione dell’opinione pubblica, assicurando la sua naturale “missione sociale di fecondare i processi che consentono ad una società di essere veramente democratica”

Post scriptum.

In un articolo apparso a fine 2023 su una rivista specializzata, Padre Paolo Benanti ha fornito un quadro realistico: L’AI generativa, come esemplificato dai risultati di ChatGPT di OpenAI, acquisisce la capacità di eseguire compiti attraverso l’analisi di dati storici e genera nuovi contenuti, come testo e immagini, sulla base di questa formazione.

Oggi, dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e lo scoppiare di nuovi conflitti come quelli in Africa e Medioriente appare chiaro come gli strumenti dell’intelligenza artificiale applicati alle comunicazioni stiano cambiando completamente lo scenario: ci suggeriscono cosa leggere, ci profilano creando per noi una sorta di panorama digitale personalizzato, creano fake news, cioè testi, immagini e anche video falsi indistinguibili da prodotti veri.

Il potere nelle comunicazioni di massa delle AI è così forte e pervasivo da generare quello che potremmo chiamare un quinto potere.

Quello che c’è in ballo è la capacità di formare in maniera pervasiva e sistematica l’opinione pubblica.

Se torniamo al 2008 è interessante rileggere quello che l’allora Amministratore Delegato di Google, Erich Schmidt, decise sul supporto che la compagnia avrebbe dato ai candidati alle presidenziali.

E scelse i democratici e Barack Obama.

Schmidt ha detto apertamente che Obama raggiunse il successo almeno in parte grazie a Internet: “Quando ha iniziato, non aveva abbastanza soldi per le pubblicità televisive a tappeto”, ha detto Schmidt, sottolineando che Obama ha quindi utilizzato Internet per raccogliere consensi e donazioni e probabilmente i servizi di profilazione di Google per sapere chi contattare. Da allora sappiamo che un sistema Platform può essere determinante nei risultati elettorali.

Anche Trump si è servito con la sua macchina elettorale di internet e non senza polemiche. Più di uno spot pro-Trump ha utilizzato filmati propagandistici provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia in importanti campagne pubblicitarie.

A questo poi sono seguite tutte le polemiche e le indagini sulle operazioni del mercato degli annunci internet operate dall’estero e dai russi.

Prosegue Paolo Benanti: Internet è politica. Internet, le Platform, Google e oggi le AI generative che si nutrono di Internet e delle sue espressioni sono strumenti di un enorme potere, non solo teorico ma anche quella che si dimostra come una prassi nel vivere democratico del secondo decennio di questo secolo.

Sorge così una “preoccupazione” geopolitica. Gli effetti e il potere di questo nuovo Bignami della fine degli anni 20 di questo secolo, può farne non solo uno strumento che rispecchia nei risultati il senso comune ma il vero nuovo produttore dell’opinione pubblica.

Questa preoccupazione, specie per effetti di idee che possano venire distribuite in maniera pervasiva dalle nuove AI generative è giunto anche in Cina, ove sussiste una forma efficace di censura.

Per chi vuole approfondire: uno sguardo all’Economia l’Intelligenza artificiale e all’ impatto sulle nostre professioni.

Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani interessati dalle innovazioni e, in prospettiva a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale.

Ad evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all’IA del nostro mercato del lavoro.

Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell’informazione e della comunicazione, dirigenti amministrativi e commerciali, specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione, specialisti in scienze e ingegneria, dirigenti della pubblica amministrazione.

Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata.

Ne emerge che il 36% del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione.

Una percentuale, quella italiana, inferiore di 3,2 punti rispetto al 39% della media europea di lavoratori maggiormente esposti all’IA.

Stanno peggio di noi Germania e Francia rispettivamente al 43% e al 41% di lavoratori in bilico e il Lussemburgo con addirittura il 59%, seguito da Belgio al 48% e Svezia al 48%.

Secondo la rilevazione, l’espansione dell’intelligenza artificiale insidia il 25% dei lavoratori in ingresso nelle imprese nel 2022, pari 1,3 milioni di persone. Per le piccole imprese fino 49 addetti la quota è del 22%, pari a 729.000 persone.

A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con la Lombardia in testa (35% degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto IA), seguita dal Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta (27%), Campania (25%), Emilia Romagna (23%), Liguria (23%).

Da rischio a opportunità, il rapporto mette anche in evidenza che l’intelligenza artificiale è l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività.

In particolare, quasi il 7% delle nostre piccole aziende utilizza robot, superando il 4% della media europea e, in particolare, doppiando il 3% della Germania.

Inoltre, il 5% delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.

Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale. A evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all’IA del nostro mercato del lavoro.

Ne emerge che il 36,2% del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione. Una percentuale, quella italiana, inferiore di 3,2 punti rispetto al 39,5% della media europea di lavoratori maggiormente esposti all’IA. Stanno peggio di noi Germania e Francia rispettivamente al 43% e al 41,4% di lavoratori in bilico e il Lussemburgo con addirittura il 59,4%, seguito da Belgio al 48,8% e Svezia al 48%.

Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell’informazione e della comunicazione, dirigenti amministrativi e commerciali, specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione, specialisti in scienze e ingegneria, dirigenti della pubblica amministrazione. Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata.

Secondo la rilevazione di Confartigianato, l’espansione dell’intelligenza artificiale insidia il 25,4% dei lavoratori in ingresso nelle imprese nel 2022, pari 1,3 milioni di persone. Per le piccole imprese fino 49 addetti la quota è del 22,2%, pari a 729.000 persone.

A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con in testa la Lombardia (35,2% degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto IA), seguita dal Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta (27%), Campania (25,3%), Emilia Romagna (23,8%), Liguria (23,5%).

Da rischio a opportunità, il rapporto di Confartigianato mette anche in evidenza che l’intelligenza artificiale è l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività. In particolare, il 6,9% delle nostre piccole aziende utilizza robot, superando il 4,6% della media europea e, in particolare, doppiando il 3,5% della Germania. Inoltre, il 5,3% delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.

“L’intelligenza artificiale – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – è un mezzo, non è il fine. Non va temuta, ma va governata dall’intelligenza artigiana per farne uno strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, inimitabili, dei nostri imprenditori. Non c’è robot o algoritmo che possano copiare il sapere artigiano e simulare l’’anima’ dei prodotti e dei servizi belli e ben fatti che rendono unico nel mondo il made in Italy”.