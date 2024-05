NewTuscia – ROMA – “Ieri con il ministro Salvini abbiamo inaugurato i lavori del porto commerciale di Fiumicino. Una infrastruttura strategica per la pesca, per il turismo e per la crescita economica del litorale romano, del Lazio e di tutto il centro Italia. Un’altra opera, attesa da vent’anni, che il ministero delle infrastrutture ha contribuito a finanziare per favorire lo sviluppo imprenditoriale del centro Italia”.

Lo scrive sui social il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale.