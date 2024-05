NewTuscia – ROMA – “Lo scorso anno eravamo qui all’inaugurazione di EdilExpo Roma. Oggi, siamo tornati per la seconda edizione, e siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione sia diventata un vero riferimento nell’ambito dell’edilizia e dell’abitare, con un aumento di circa il 20% degli espositori. Una iniziativa molto interessante, che unisce le grandi professionalità e competenze con l’innovazione, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie e i materiali. Come amministrazione regionale, è molto importante supportare questi eventi, che sono di grande rilevanza anche per il settore fieristico.

Queste giornate rappresentano anche occasioni di confronto e di ascolto delle varie esigenze. Tra le priorità, rientra sicuramente la necessità di portare avanti una attenta opera di semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di snellire l’iter della burocrazia, spesso troppo farraginoso e complesso. Per tutti questi motivi, colgo l’occasione per rinnovare i nostri ringraziamenti agli organizzatori di questa bella manifestazione”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi alla fiera EdilExpo Roma 2024