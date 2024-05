Torna Alfredo Orofino in città dal 16 al 19 maggio a piazzale Bellucci Cura. Il re dello street food italiano consolida il rapporto con il Comune di Vetralla Assessorato al Turismo e alla Cultura e per la terza volta si appresta a portare, in collaborazione con l’amministrazione, un evento che crea grande attrattiva. “Una edizione tutta particolare – asserisce Orofino – che non a caso porta il titolo di Fiesta Latina, con musica e cibo latino-americano. Una manifestazione che in Italia abbiamo portato avanti con successo e che a Vetralla farà tappa a Cura in piazzale Bellucci, lo stesso punto della prima edizione di International street food, visti anche i grandi spazi a disposizione per i parcheggi e la centralità. Questa città ci ha dato enormi soddisfazioni in termini numerici di pubblico con un afflusso turistico di prossimità e da paesi più lontani, ma ce l’ha data anche per la completa disponibilità con cui viene facilitato e supportato il nostro lavoro, sia dalla parte politico amministrativa che da quella degli uffici tecnici coinvolti. Anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti di questa vitalità. La prima volta sono stato cercato ma poi è stato un crescendo, con un rapporto diretto che si è tradotto perfino in amicizia, e questo depone bene per il prossimo futuro. Il cibo da strada si declina in mille sfaccettature ed è sinonimo di cultura e di tradizioni, un settore che ha sofferto una crisi durissima durante e dopo il covid, ma che oggi è in forte ascesa grazie alla bontà e alla qualità delle proposte che mettiamo in campo. Una organizzazione complessa, ma di rarità e di pregio che siamo orgogliosi di portare in tutta la nostra penisola e a Vetralla in modo particolare”. E non è l’ultimo appuntamento per quest’anno, a settembre ci sarà anche la seconda edizione dell’international street food sempre a piazzale Bellucci, e poi se le cose vanno come devono andare rifaremo pure l’edizione di puro cioccolato festival a piazza della Rocca, stavolta nel centro storico”.