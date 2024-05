NewTuscia – ROMA – Giovedì 16 Maggio ore 12.30, nell’aula magna dell’I.T.A. Giuseppe Garibaldi di Roma si terrà il Convegno “La Filiera Olivicola Unita per la Sostenibilità, una scelta consapevole”, un incontro indetto e organizzato da Unapol – Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli Italiani e Confagricoltura. Saranno presenti in qualità di relatori Massimiliano Giansanti Presidente di Confagricoltura, Tommaso Loiodice Presidente di UNAPOL, Anna Cane Presidente Gruppo Oliva Assitoil, Alberto Albieri Presidente di Rise Against Hunger Italia. Modera l’incontro il dirigente scolastico Andrea Pontranelli. A impreziosire il convegno, gli interventi istituzionali del Sottosegretario MASAF On. Patrizio Giacomo La Pietra, e dell’Assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio Giancarlo Righini.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, gli studenti dell’I.T.A. Giuseppe Garibaldi avranno l’opportunità di partecipare alla Masterclass Unapol “Imparare l’Olio Evo di qualità”, una serie di lezioni aventi lo scopo di trasmettere saperi e conoscenze di questo prezioso elisir. La prima parte prevede una seduta di Avvio all’Assaggio dell’Olio Evo con la supervisione del Prof. Alfredo Marasciulo, della dott.ssa Maria Paola Consolini e del dott. Ivan Rizzitelli, per poi passare al laboratorio Tecniche di Frantoio, tenuto dal dott. Gabriele Baronti, che consentirà di migliorare i processi di molitura e lavorare al meglio materie prime d’eccellenza. Seguirà un incontro dal titolo Programmazione UE, tenuto dal dott. Pierpaolo Iannone, nel quale si approfondirà il tema dei fondi comunitari, per rispondere alle domande dei futuri imprenditori e professionisti del settore olivicolo-oleario italiano che oggi attraversa un’importante fase di transizione e di crescita.

Unapol intende partire dai giovani per diffondere la cultura dell’Olio Extra Vergine d’Oliva e trasmettere i valori sottesi in un prodotto unico al mondo. Come afferma il presidente Unapol Tommaso Loiodice, “in una bottiglia d’olio è contenuto un patrimonio naturale, storico, sociale, alimentare ed economico che ci afferma come eccellenza internazionale. Vogliamo dunque partire dai giovani per diffondere questi valori, e lo facciamo con i professionisti di domani, arricchendo la loro specializzazione e conoscenza affinché in futuro potranno diventare loro stessi ambasciatori del pregiato oro verde italiano”.

Il Convegno che seguirà la Masterclass di Unapol si aprirà con un dibattito che si propone di affrontare le sfide e le opportunità legate alla creazione di una filiera dell’olio extra vergine di oliva improntata sulla sostenibilità. Si parlerà di filiera sostenibile, di pratiche agricole responsabili, di tutela del territorio e delle risorse naturali in presenza delle massime autorità del settore agricolo e olivicolo italiano.

La giornata si arricchirà della presenza di Rise Against Hunger Italia, onlus con la quale Unapol collabora attivamente in iniziative benefiche, che coinvolgerà gli studenti in un evento di confezionamento pacchi alimentari da destinare alle scuole dell’Africa Sub-Sahariana. Un momento di solidarietà che avrà lo scopo di sensibilizzare i ragazzi e farli riflettere sull’importanza della solidarietà e della collaborazione internazionale nel promuovere un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Preghiamo gli interessati a rispondere a questo indirizzo mail al fine di accreditarsi all’evento, grazie.

Ufficio Stampa Unapol