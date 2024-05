NewTuscia – VITERBO – All’aperitivo fotografico dello scorso ottobre, il fotografo di reportage e ritratto Emanuele Giacomini era quasi in partenza per l’India per un reportage sulla città sacra di Varanasi e suiriti che la caratterizzano.

Ora torna tra noi per mostrarci il risultato del suo eccezionale lavoro, nonché PER presentare il relativo libro fotografico che ha da poco pubblicato, “Il fiume della luce”.