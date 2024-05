NewTuscia – TARQUINIA – Il Tibidabo Beach di Tarquinia Lido parteciperà il 18 maggio alla Giornata della ristorazione indetta dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). “Per questa occasione – afferma Marzia Marzoli, titolare dello stabilimento balenare -, abbiamo pensato di prendere spunto da un piatto della tradizione della Tuscia, l’acquacotta. Abbiamo immaginato di preparare un piatto del cuore con una nota di mare, il baccalà che profuma ed è morbido come i ricordi”.

La Giornata della ristorazione celebra un tema fondamentale per il mondo della ristorazione: l’ospitalità come iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha per obiettivo primario quello di invitare gli italiani a festeggiare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. Sono molti gli stabilimenti balneari italiani che hanno il servizio di ristorazione, così come sono numerosi i ristoranti che operano sul demanio marittimo senza fornire i servizi per la balneazione. “In tutto questo, – conclude – vogliamo che si parli anche delle spiagge e della loro importanza per i bellissimi ricordi di estati e di bagni al mare. La balneazione attrezzata Italiana è un settore strategico dell’economia italiana.

La soluzione della questione balneare non spetta ai giudici ma al Governo e al Parlamento. Urgente un intervento legislativo chiarificatore che elimini il caos amministrativo. La Giornata della ristorazione è un’opportunità importante per fornire ai cittadini una giusta informazione sulla dimensione del problema”.