NewTuscia – PRATO – Ennesimo incidente presso un Sottopasso. Subito Rilevatori di altezza. Basta sprechi di denaro pubblico e problemi alla viabilità. Il nostro impegno.

Questa mattina, per l’ennesima volta, un furgone è rimasto incastrato in un sottopasso. Questa volta l’incidente ha avuto luogo presso il sottopasso di via delle Fonti al Macrolotto Due, dimostrando nuovamente la necessità di misure preventive adeguate. Quanti soldi ha speso il Comune negli ultimi anni per ripristinare tutti i sottopassi danneggiati da camion e furgoni? E quanto sono costate tutte le relative chiusure della viabilità a livello di tempo persone di disagi ai residenti e alle attività produttive? Eppure un deterrente efficace ci sarebbe per risolvere definitivamente il problema.

Ricordo a tutti la mia proposta di installare sensori laser e rivelatori di altezza nei sottopassi, inserita in una mozione da me depositata e bocciata in consiglio comunale dal PD. Questi strumenti, finanziati con fondi europei strutturali, avrebbero avvisato i conducenti di veicoli troppo alti e fermato i mezzi prima che fossero rimasti incastrati, migliorando la sicurezza e riducendo i disagi al traffico. Esistono molteplici sistemi di monitoraggio e di allarme che, attraverso i sensori di rilevamento dell’altezza dei veicoli in arrivo verso l’ingresso di un sottopasso, elaborano il dato e attivano barriere automatiche, impianti semaforici o segnaletiche luminose. Nonostante questi chiari vantaggi e l’assenza di costi per il Comune, il Partito Democratico ha respinto la proposta senza alcuna valida spiegazione, arrampicandosi sugli specchi per giustificare il voto contrario.

Questa gestione inefficace non può continuare. Il nostro impegno è chiaro: una volta al governo della città, realizzeremo questo progetto per garantirelasicurezza e la fluidità del traffico a Prato. Una misura realizzabile a costo zero per le casse del Comunedi Prato. Una delle troppe nostre proposte concrete bocciate in questi anni solo per partito preso che siamo pronti a trasformare in realtà se i cittadini pratesi vorranno darci la loro fiducia.

Claudiu Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato