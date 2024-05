NewTuscia – TORINO – “Si è tenuta, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, al Lingotto Fiere, la seduta plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Svolgere l’assemblea in questa sede evidenzia quanto sia fondamentale promuovere l’importanza della lettura, soprattutto per i più giovani. Proprio in tal senso, è stato approvato un ordine del giorno, che invita le istituzioni a stipulare “i patti locali per la lettura”, con l’obiettivo di coinvolgere biblioteche, soggetti pubblici e privati che operano sul territorio per la promozione della lettura, nell’ambito del “Piano nazionale d’azione”, previsto dalla legge numero 15 del 13 febbraio 2020: “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

Il provvedimento votato prevede azioni al fine di promuovere nelle scuole iniziative, volte alla diffusione della lettura, e a supportare tutto il processo di innovazione del settore, cercando anche di potenziare i piccoli editori attraverso la realizzazione di prodotti editoriali digitali. Dalla conferenza, quindi, arriva un impegno concreto per la valorizzazione della lettura, che fornisce un contributo prezioso per la crescita dei ragazzi, per esprimere le proprie idee e i propri pensieri”

Lo dichiara il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio