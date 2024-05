NewTuscia – MONTEFIASCONE – Incidente intorno alle 16,30 di oggi, martedì 14 maggio, in via del Lago a Montefiascone. Per cause ancora da appurare, nei pressi di una curva un pullman e una moto si sono scontrati e nell’impatto il centauro, un uomo sulla cinquantina, sarebbe rimasto ferito.

I soccorso non si sono fatti attendere, sul posto sono giunti i sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto al pronto soccorso di Belcolle e i carabinieri della stazione di Civitella d’Agliano.