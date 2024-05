NewTuscia – VITERBO – Una mobilitazione globale il cessate il fuoco a Gaza e fermare i trasferimenti di armi verso Israele.

A sette mesi di distanza dagli efferati attacchi di Hamas e nelle ore in cui il governo israeliano, anziché trattare per fermare lo sterminio di massa dei palestinesi e far liberare gli ostaggi, in violazione di una precisa risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per il cessate il fuoco, ha deciso di iniziare l’invasione militare di Rafah che, se andrà avanti, produrrà la morte di decine di migliaia di civili, sia direttamente che indirettamente (chiudendo l’unico passaggio di aiuti umanitari verso Gaza, morirebbe l’altissima concentrazione di persone che già adesso soffrono per malnutrizione e assenza di cure sanitarie).

La Rete Italiana Pace e Disarmo e la Coalizione Assisi Pace Giusta, di cui fa parte anche il Tavolo per la pace e l’ARCI di Viterbo, promuovono una mobilitazione che si unisce alla voce di oltre 250 organizzazioni di tutto il mondo (attivisti per i diritti umani, esperti sul commercio di armi, operatori sanitari, organizzazioni di base, attivisti per il clima, leader religiosi, giornalisti, movimenti, accademici, professionisti legali e studenti) per chiedere l’immediato cessate il fuoco e lo stop delle forniture di armi a Israele che, come si è visto chiaramente negli ultimi giorni, hanno un ruolo fondamentale nella distruzione indiscriminata di Gaza.

Oltre tutto, l’escalation di Rafah rischia di far saltare gli accordi di Camp David e scatenare una nuova guerra con l’Egitto dagli esiti imprevedibili (AsiaNews p. Rafic Greiche, portavoce della Chiesa cattolica egiziana).

A VITERBO, in p.zza del Sacrario (L.go degli Almadiani)

Mercoledì 15 maggio, ore 17,30

Presidio per il Cessate il Fuoco a Gaza

• Fermare tutti i trasferimenti di armi, parti e munizioni utilizzate per alimentare la crisi a Gaza.

• Chiedere che i responsabili delle violazioni del diritto umanitario internazionale e dei crimini di atrocità siano chiamati a risponderne.

• Esortare i Governi a non essere complici delle continue violazioni del diritto internazionale, adempiendo ai loro obblighi legali e garantendo un cessate il fuoco permanente. Ora, con urgenza.

(https://retepacedisarmo.org/2024/una-mobilitazione-globale-per-impedire-la-catastrofe-a-gazafermando-i-trasferimenti-di-armi-verso-israele/ )

Tavolo per la pace di Viterbo