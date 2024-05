NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo noi la vera novità!

Così Martina Tosoni, unica donna candidata Sindaco di queste elezioni, lancia sui social la lista “Martina Tosoni Sindaco Tarquinia Insieme” e i candidati che con lei si impegnano per proporre ai cittadini una nuova visione della città.

Una lista civica composta al 50 per cento da donne, che porta nuova energia e nuove idee a Tarquinia e dà ai cittadini un’alternativa fuori dai vecchi schemi politici già riproposti più volte negli anni.

“Sono stati giorni molto stancanti, la pressione che ho ricevuto per ritirare la mia candidatura a Sindaco in favore di altri candidati è stata molta – dichiara Martina Tosoni – Come tanti ormai sanno avevamo due liste, una delle quali per più della metà è stata sottratta all’ultim’ora in favore del re del trasformismo che ora tenta di riparare alla brutta figura inventando accordi non veritieri della sottoscritta con altri candidati a sindaco.

Appare chiaro oggi, a liste presentate, che nessuno ha voluto intraprendere un vero programma di cambiamento, tutti sembrano piuttosto affetti da narcisismo degenerativo; un personalismo isterico che offre al cittadino la solita minestra riscaldata.

Purtroppo il centro destra e in parte anche il centro sinistra si presenterà spaccato a queste elezioni e sono stupita nel vedere i grandi partiti riuniti con il sindaco uscente insieme a chi fino a ieri gridava “Mai con Giulivi!” e a chi lo aveva fortemente criticato anche raccogliendo migliaia di firme dei cittadini contro il suo operato.

Mi dispiace inoltre constatare che il progetto del terzo polo (mai vincente negli anni passati) sia nato sotto una usurata accozzaglia civica travestita da centro destra senza puntare veramente al cambiamento radicale auspicato invece dall’elettorato.

Tutto ciò accade nel torpore di un centro sinistra che ha lanciato il suo candidato ad aprile ma che ancora non è riuscito a invadere il campo: mi viene da dire piuttosto attenzione all’invasione trasformista!

Per noi il risultato della lista e dell’aggregazione di tutto il gruppo è invece un percorso diverso, frutto di tanto entusiasmo ma anche di molte difficoltà a cui abbiamo fatto fronte comune utilizzando i principi della buona politica.

Tutti i nostri candidati sono pronti ad impegnarsi e dare il meglio con passione e competenze per realizzare un modello di governo responsabile, condiviso, inclusivo e sostenibile che possa migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Il primo obiettivo che vogliamo raggiungere è lo sviluppo economico, l’impegno a riportare l’economia locale in auge con i settori trainanti quali agricoltura, turismo, cultura, piccola industria, commercio. Abbiamo esperienze e capacità per realizzare un grande progetto di promozione turistica della città.

Abbiamo voglia di far risorgere con gli eventi il centro storico, Tarquinia Lido, ascoltare le esigenze degli abitanti di Marina Velca, delle campagne, della zona Peep, valorizzare le potenzialità turistiche, culturali, enogastronomiche di Tarquinia.

Vogliamo stare tra la gente e costruire insieme il nuovo futuro della città.

Ringrazio chi si è messo in gioco e tutto il comitato elettorale che sta lavorando insieme come una grande famiglia.”

Questa la lista a sostegno di Martina Tosoni Sindaco che presenteremo nei prossimi giorni.

Giulia BIANCO

Milva BONAMICI

Roberto CALCAVENTO

Maurizia CANCELLIERI

Marco CATINI

Alessio CATTANEO

Roberto CORRIDONI

Matteo COSTA

Cristina FLENGHI

Matteo GRANELLA

Ilaria GRASSI

Tamara LEGNI

Raffaella NAUAUI

Stefano RAZZI

Catia SUBRIZI

Luca VISCARELLI