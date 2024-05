NewTuscia – VITERBO – Scatta la trentesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 16 maggio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sulla pagina https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti?locale=it_IT e sul circuito LNSF

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Bomba day a Viterbo, il punto. Cultura, sport e solidarietà” e sarà incentrata sull’approfondimento del “Bomba day” del 7 maggio scorso a Viterbo con il commento di Gaetano Alaimo e Stefano Stefanini.

Seguirà un’ampia pagina culturale e di spettacolo con Arianna Cigni che intervista Maria Teresa Bruni e l’attore e conduttore Antonio Fazio per l’evento organizzato dal III Municipio di Roma da “Donna autonoma Aps”.

Quindi torna Maddalena Menza che intervista mister Enrico Zanchini, allenatore della Nazionale “Crazy for football”, formata da persone con problemi di salute mentale. Tanti sogni e vittorie nel segno della solidarietà.

Veronica Gezzi, titolare della rubrica “Missione bellezza”, stavolta sarà intervistata in studio per parlare di solidarietà e del sentirsi belle ma soprattutto dare, con il lavoro di Veronica, una speranza in più a tante donne colpite da una malattia terribile come il tumore al seno.

In studio, quindi, la giornalista Wanda Cherubini, presidente dell’Ucsi di Viterbo (Unione cattolica stampa italiana) che parlerà della Giornata nazionale delle Comunicazioni sociali

e del lavoro svolto come presidente sul territorio per l’associazione.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

