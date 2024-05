Miranda Bocci

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Un iter durato ben 3 anni. Questo il tempo che è servito per dire no alla pretesa dell’azienda Bioforch Srl di realizzare uno stabilimento altamente inquinante vicino alle aree abitative, maleodorante, su un paesaggio agricolo di valore e con produzioni di olio e pecorino Dop, asparago verde di Canino e con enormi ripercussioni sulla viabilità.

Il comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro ha fatto pervenire al sindaco Cascianelli ben due lettere in cui venivano evidenziate tutte le controindicazioni alla realizzazione di questo stabilimento, sollecitando l’amministrazione ad esprimere parere negativo.

Nella conferenza dei servizi del 22 febbraio hanno espresso parere negativo i comuni limitrofi di Tessennano, Canino, Tuscania, Piansano, così come la Provincia che ha dichiarato il sito non idoneo insieme al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici. Che ha riconosciuto tutto il territorio soggetto a tutela paesaggistica in quanto fa parte del bacino del torrente Arrone e, quindi, incompatibile con il progetto avanzato da Bioforch.

Finalmente il 10 maggio l’ufficio preposto della regione Lazio ha inoltrato all’ Area Valutazione Impatto Ambientale, R.U.R. – Dirigente Area Geodiversità e Monumenti Naturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative,

Pianificazione Territoriale, il seguente verdetto:

“Per il procedimento in esame si esprime parere paesaggistico non favorevole ai sensi dell’art.146 co. 7 del D.lgs. 42/2004 e conseguente parere urbanistico non favorevole per mancata conformità paesaggistica,” al progetto denominato “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto “Stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici” – Comune di Arlena di Castro (VT) in località Spiniccio.

Se il tempo è servito a scongiurare un pericolo di inquinamento ambientale siamo tutti felici ma lo saremmo ancora di più se certe proposte non trovassero terreno fertile da parte dell’amministrazione comunale. Vogliamo vivere nel nostro ambiente protetto e incontaminato e preservarlo per le generazioni future.