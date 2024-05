NewTuscia – MONTEFIASCONE/VITERBO – Il 15 maggio farà tappa a Viterbo e poi a Montefiascone Giusi Parisi, una giovane non vedente che, accompagnata da compagne di viaggio che si alterneranno alla guida del tandem, darà vita all’iniziativa L’ Italia in tandem ….alla cieca, partita da Reggio Calabria il 25 aprile, arriverà a Milano il 4 giugno 2024.

L’iniziativa è patrocinata dal Soroptimist International d’Italia, in quanto ben si sposa con il progetto “Donne e Sport”, volto ad affermare la parità di genere in ambito sportivo, a contrastare gli stereotipi e le discriminazioni sia in ambito professionale che amatoriale, ed a sensibilizzare sugli aspetti legati alla prevenzione della violenza con un approccio inclusivo che consideri anche la disabilità. Un’impresa in 41 tappe, di cui 22 coinvolgono città in cui sono presenti Club Soroptimist italiani; una sfida impegnativa, ma ricca di emozioni, di scoperte, di incontri, con la possibilità di vivere la natura all’insegna del cicloturismo inclusivo.

Attraversare l’Italia con un tandem quale strumento di emancipazione e mezzo inclusivo in grado di abbattere quelle barriere fisiche, come le infrastrutture inaccessibili, e mentali, come gli stereotipi sulla disabilità, presenti nella nostra società. Giusi e le sue amiche verranno accolte nel complesso monumentale di Santa Maria in Gradi, grazie alla disponibilità dell’Università della Tuscia, dalle socie del Soroptimist club di Viterbo e dalle altre associazioni e istituzioni che hanno dimostrato attenzione al progetto o già coinvolte in prima linea come l’Unione italiana ciechi. Saranno presenti oltre al Soroptimist club, anche il Rotary club di Viterbo, il Centro Universitario sportivo, l’assessorato allo sport del comune di Viterbo. “L’obiettivo è sensibilizzare sul binomio sport e inclusione, dichiara la presidente del Soroptimist club di Viterbo, Gilda Nicolai, l’ambizione è realistica e più che mai necessaria: dare un contributo per abbattere ogni barriera fisica e mentale. In pratica infrastrutture e stereotipi. Ma a dover abbattere le barriere, siamo noi tutti.

Per chi vorrà incontrare Giusi e le sue amiche l’appuntamento è a Santa Maria in Gradi alle ore 12 del 15 maggio.

Poi il Tandem si sposterà a Montefiascone intorno alle 18 dove verrà accolto sempre dal Soroptimist club e dal Comune di Montefiascone.