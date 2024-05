NewTuscia – VITERBO – “Grazie alle osservazioni fatte dal gruppo di Fratelli d’Italia questa mattina le commissioni congiunte Prima e Quarta , riunite per la seconda volta, hanno dovuto assistere al ritiro della delibera contenente il Regolamento per il funzionamento degli Scuolabus . Non e’ dato sapere se per problemi tecnici o diversità di vedute all’ interno della maggioranza, ma, di fatto l’ Assessore Scardozzi ha dovuto dar ragione all’ opposizione e alle osservazioni precedentemente fatte dal Gruppo di Fratelli d’ Italia.

La commissione e’ durata 5 minuti.

Sarebbe stato meglio sconvocarla prima!

Ma tant’ e’.

Fratelli d’Italia non può che prendere atto dell’inadeguatezza dell’amministrazione ma sottolinea il dato positivo dell’ ascolto dei suggerimenti dati.

Speriamo che il ripensamento porti a riscrivere un atto importante per la gioventù viterbese e per tutte le famiglie che hanno bimbi a scuola.

Noi sempre pronti a dare il nostro contributo di idee e progetti. Solo che si venga ascoltati per tempo evitando episodi come quello odierno”.

Gruppo FDI Comune di Viterbo