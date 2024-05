Miranda Bocci

NewTuscia – ROMA – A Roma, domenica 12 maggio, si è celebrata la 58esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Nel suo messaggio al mondo papa Francesco scrive: “Spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi oppure nutrire di libertà il proprio cuore, senza il quale non si cresce nella sapienza”. Ma aggiunge: “Solo insieme cresce la capacità di discernere, di vigilare, di vedere le cose a partire dal loro compimento”. Messaggio chiaro ed esplicito il Papa ci invita a collaborare a “camminare insieme “ questo è il grande invito che il Papa fa alla Chiesa di oggi e al mondo. Non è semplicemente uno slogan della Chiesa alla ricerca di parole accattivanti, ma una formula che riflette al meglio la sua natura, così come quella dell’umanità in generale. Non si può vivere solo e neanche morire da solo. Il Covid ce lo ha insegnato molto concretamente.

Infatti per l’organizzazione della giornata mondiale delle comunicazioni hanno collaborato: l’ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma , la Conferenza episcopale laziale, l’Ucsi lazio, le suore Paoline, l’associazione WeCa, la Fisc Lazio, l’Università LUMSA e l’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Il risultato è stato ottimo, avvalorato da sinergie provenienti da ambiti diversi ma che avevano in comune lo stesso obiettivo : cambiare atteggiamento cioè partire da una comunicazione sana corretta e rispettosa dell’altro pronti a discernere e vigilare sulla sostanza delle cose in una prospettiva di completezza.