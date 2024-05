NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori su strada Tuscanese. Domani 15 maggio, a partire dalle ore 7,30 circa fino alle ore 18, per consentire l’asfaltatura di un tratto stradale, si rende necessario interdire l’accesso alla Tuscanese con ingresso dalla rotatoria a ridosso dell’area di servizio, con provenienza dal tratto Cassia-cimitero.

La Tuscanese sarà comunque raggiungibile dall’altro accesso, ovvero dalla rampa davanti al cimitero (in direzione Montefiascone), dopo aver superato via Tuscia e l’ingresso del semianello in direzione Ellera.

Pertanto, chi proviene da Montefiascone e ha necessità di immettersi sulla Tuscanese, dovrà percorrere l’intera corsia che costeggia l’area di servizio fino a raggiungere la suddetta rampa di fronte al cimitero.