La Settimana Internazionale della Celiachia ricorre quest’anno tra l’11 e il 19 maggio: l’appuntamento promosso da AIC, Associazione Italiana Celiachia, che in sinergia con Dussmann Service ha organizzato un’intera settimana di sensibilizzazione e informazione su celiachia e dieta senza glutine.

NewTuscia – LATINA – Anche quest’anno Dussmann Service, in sinergia con diversi comuni d’Italia, ha aderito alla “Settimana Nazionale della Celiachia”, che ha preso il via l’11 maggio e proseguirà fino al 19 dello stesso mese su tutto il territorio nazionale. È un’iniziativa dell’Associazione Italiana Celiachia che dal 1979 si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone celiache e dei loro famigliari. Si svolge ogni anno, dal 2015, nel mese di maggio in corrispondenza della Giornata Internazionale della Celiachia, ricorrenza che cade il 16 Maggio.

Dussmann Service, che da oltre 40 anni si occupa di ristorazione collettiva, da sempre attenta a valorizzare la unicità e a promuovere pratiche inclusive, ha deciso di rispondere all’appello aderendo anche nel 2024 alla “Settimana Nazionale della Celiachia”. Durante questi 9 giorni l’Azienda promuove, presso le sedi d’appalto in cui fornisce servizio di ristorazione, un momento di educazione alimentare offrendo piatti studiati appositamente, al contempo nutrizionalmente equilibrati, appetitosi e, soprattutto, privi di glutine.

L’obiettivo è fare corretta informazione, sensibilizzando su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate. Un momento importante per fare chiarezza su una condizione che spesso oggetto di cattiva informazione e scarsa conoscenza sulle necessità e i diritti dei pazienti.

Tra gli appalti che hanno aderito vi è il Comune di Latina. Il 13 maggio Dussmann Service ha predisposto per l’occasione un menu gluten free a base di: risotto al pomodoro, formaggio, patate al forno, succo di frutta e gallette di riso. In un mondo che talvolta sembra essere troppo standardizzato e ricco di preconcetti, Dussmann crede che le differenze debbano essere tutelate e valorizzate. L’adesione alla “Settimana Nazionale della Celiachia”, sottolinea ancora una volta, l’impegno dell’Azienda a promuovere, non solo una politica di consapevolezza per un consumo più oculato e un’alimentazione più salutare, ma anche azioni a favore dell’inclusività, partendo proprio dai banchi di scuola.

Per maggiori informazioni: https://www.settimanadellaceliachia.it/2022/index.php