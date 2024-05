NewTuscia – VITERBO – Anche Forza Italia – Provincia di Viterbo ha partecipato ieri pomeriggio a Roma all’evento con cui il partito nazionale ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le europee di giugno.

A Roma è andata infatti una delegazione del coordinamento provinciale viterbese di Forza Italia, guidata dal Segretario provinciale Alessandro Romoli e dal Vicesegretario provinciale Giuseppe Fraticelli.

Durante la manifestazione, i rappresentanti forzisti della Tuscia hanno avuto modo di discutere della campagna elettorale e delle prossime attività da organizzare sul territorio direttamente con il Segretario Nazionale di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il ministro dell’università Anna Maria Berninim, con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, con il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e con l’Onorevole Francesco Battistoni.

Forza Italia – Provincia di Viterbo sarà infatti in prima linea, impegnata in un mese di campagna elettorale serrata per far conoscere al meglio ai cittadini il programma moderato, liberale ed europeista del partito azzurro.

L’obiettivo, come ha indicato il Segretario Nazionale Antonio Tajani, è quello di superare il 10 per cento dei voti, rilanciando definitivamente Forza Italia e ridandole finalmente quella centralità che merita.

Forza Italia Provincia di Viterbo