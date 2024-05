NewTuscia – TERNI – Presentazione del nuovo libro di Giulia Blasi ”Cose mai successe” venerdì 17 maggio alla Casa delle Donne (Via Aminale 20/22) alle ore 18:00.

Friuli, un paese come tanti: una chiesa, case e villette, un supermercato. Nella seconda metà degli anni ’80, un gruppo di cinque amiche si addentra nell’adolescenza. Tutto normale, fino al giorno in cui Luana scompare per non tornare mai più. Si dice che sia salita su un treno e sia scappata, le ipotesi tengono per un po’, ma come spesso succede, il tempo diluisce la novità e la vita del paese torna a scorrere come prima. Più di tre decenni dopo, le quattro amiche rimaste si rivedono a un funerale, e una serie di coincidenze riapre una porta sul passato. Troppe domande sono rimaste senza risposta. Sotto la quiete di un paese rispettabile potrebbe esserci una verità che nessuno ha mai voluto vedere.

Giulia Blasi è una scrittrice, formatrice e attivista femminista. È l’autrice di “Manuale per ragazze rivoluzionarie”, “Rivoluzione Z” e “Brutta”.