NewTuscia – VITERBO – La stagione agonistica 2024 entra nel vivo con la disputa a Rieti, nel rinnovato impianto del “Raul Guidobaldi”, sabato 11 e domenica 12 maggio, della prima fase regionale dei Campionati Italiani di Società Assoluti/e, manifestazione di grande spessore tecnico con i migliori atleti laziali in gara, alla ricerca anche dei minimi di partecipazione della loro categoria per i prossimi impegni a carattere nazionale ed europei. Come di consueto anche l’Atletica Alto Lazio era presente in gara con i suoi giovanissimi atleti delle categorie Allievi/Juniores e qualche Promessa a dare compattezza alla squadra, alla ricerca di un punteggio che possa consentirle di rientrare in qualche finale nazionale. A livello individuale in evidenza Matteo Cianchelli che corre con 50”88 nei 400m. e 1’55”31 sugli 800m.,Lohajit Botticelli 13,48m. nel triplo e 6,38m. nel lungo, Pietro Belcapo 11”36 nei 100m. Molto bene anche Lorenzo Ticconi nel lungo e giavellotto, Riccardo Ticconi molto vicino al suo record personale nell’asta saltando a 3,80m., Andrea Spiti Alto e 200m. ed una strepitosa staffetta 4x100m. composta da Belcapo/TicconiR./Ticconi L./ Spiti, che nella prima giornata di gare ferma il cronometro in 43”89 entrando nella classifica provinciale degli All Time al 6° posto e bene anche la 4x400m. che corre con Bossi/Botticelli, Nicolardi e Cianchelli in 3’38”03. Bella prova nei 1500m. per il 1° anno Allievo Enrico Bossi che vince la sua serie dei 1500m. in 4’18”76, Giuseppe Guerra 39,06m. nel disco, Gabriele Nieddu nel peso, e punti buoni per la classifica finale sono venuti anche dai giovanissimi Tommaso Peroni, Tommaso Montanini, Matteo Cerocchi, Gabriele Gallù. Al femminile buone individualità di Erica Ciatti che sfiora il suo record personale nell’asta saltando la misura di 3,15m. Michela Castagna e Sara Cianchelli che corrono gli 800m. rispettivamente in 2’41”69 e 2’42”31 e Valentina Delle Monache nella gara del giavellotto. La squadra maschile dell’Alto Lazio chiude questa prima fase dei CdS all’8° posto in classifica e i suoi atleti avranno modo di migliorare i loro punteggi e la posizione di classifica nelle prossime gare in programma a maggio e giugno 2024. (G.M.)