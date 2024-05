NewTuscia – TORINO – “Anche quest’anno, nella 36.ma edizione del salone internazionale del libro di Torino, la Regione Lazio non poteva far mancare il suo stand. Questi eventi di assoluto valore rappresentano l’occasione per sottolineare e promuovere l’importanza della lettura, soprattutto per i più giovani. Leggere significa conoscere, apprendere, ma rappresenta anche uno stimolo per riflettere e maturare una propria coscienza critica. La lettura, inoltre, aiuta anche a esprimere le proprie idee, e ad avere una opinione sui fatti che avvengono nel nostro Paese e nel mondo. Naturalmente, è fondamentale supportare tutte queste iniziative: cultura, lettura, sono ambiti di grande valore, che generano ricadute positive anche in termini economici e di sviluppo. Per questo motivo, abbiamo deciso di svolgere i lavori della Plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative all’interno di questa bellissima fiera, presso il padiglione della Regione Lazio, per approvare insieme agli altri colleghi un ordine del giorno per promuovere “i patti locali della lettura” al fine di coinvolgere biblioteche, soggetti pubblici e privati, operanti sul territorio per la promozione della lettura”

Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome