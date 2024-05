NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nessuna vittoria ma tanti buoni piazzamenti per i bianco-rossi della Torre Julia de Jacopo chi diedero alla luce nel 1985 l’attuale formazione. Due i secondi posti: nell’anno del battesimo con il bozzettista Marcello Rossi e cinque anni dopo con il bozzettista Roberto Forlini . Ben cinque i quarti posti: 1997 (bozzettista Gabriele Mazzuoli), 2001 con il bozzettista Ivano Goracci (relazione “…Credo che il più grande dono che Dio chi ha dato sia la libertà di scelta. Ora che la luce e il colore di un fiore mi ha fatto aprire gli occhi, sta a me decidere se restare indifferente o ricominciare da qui una nuova vita…ricominciare tutto partendo da un semplice fiore”, 2003 con lo stesso bozzettista (relazione “Si era detto che dopo la caduta del muro di Berlino si sarebbe aperta una nuova stagione di pace e di sviluppo…Si era detto che il nuovo ordine mondiale avrebbe cancellato le guerre dalla faccia della terra…Ma nella guerra del Golfo hanno perso la vita più di 300 mila uomini…In Afghanistan, Cecenia, Ruanda, India, Pakistan, e Timor Est, le armi non hanno mai smesso di tacere…Ed ora l’Iraq…E di nuovo morti…Di nuovo desolazione…Ed ancora morte…Bambini che piangono…Donne che urlano…Uomini feriti…Mutilati…Straziati…Scoppi assordanti…Lampi accecanti…Spostamenti d’aria inauditi…Schegge e detriti che volano dappertutto…Ed ancora morti…Urla…Devastazione…Morte… Ed ancora morte…Sangue…Orrore…Orrore dappertutto…Soldati morti…Urla…Devastazione…Morte…Ed ancora morte…Sangue…Orrore…Orrore dappertutto…Soldati feriti…Uccisi…Straziati…Soldati che non sanno neanche il perché sono li…HO VOGLIA DI URLARE VOMITARE ED ANCORA URLARE CON QUANTO FIATO HO IN GOLA…PERCHE…PERCHE’TUTTO QUESTO…PER IL POTERE ? PER LA RELIGIONE ? PER COSA ? SIGNORE CHE CI HAI CREATI E CI HAI MESSI AL MONDO, FERMACI!!FERMALI!1”, 2015 (bozzettista Silva Marignoli) relazione “Dalle tue radici rinascerò e troverò la forza per alzare lo sguardo. Insieme ai miei fratelli mi affiderò a te con fiducia. Dai tuoi fiori trarrò la forza fino a giungere alla resa dei miei oppressori”, e l’anno dopo con la stessa bozzettista e la citazione di Samuel Taylor Coleridge “Se un uomo non si eleva per diventare un angelo, affonda per diventare un diavolo”. Un quinti posto nel 2019 con la stessa che cita nella relazione un testo di Lorenzo Cherubini Jovanotti e Riccardo Onori “…Viva la Libertà ! Parola magica, mettila in pratica. Senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai. Ha mille rughe ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte la, Ma se ti tocca lei guarirà…La voglio qui per me, la voglio qui per te. La voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici. Bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà…” Grazie alla nostra storia quella Luce ancora oggi ci rende liberi !”. Quattro i sesti posti : 1992 (bozzettista Valentina Pelo), 1995, 1998, 2002 (bozzettista Ivano Goracci). Hanno fatto la storia del Gruppo Roberto Mencarelli (bozzettista), Andrea Bartoleschi (capogruppo), Cinzia Ceccolungo (capogruppo), Andrea Buzzico (capogruppo), Mariano Capra (capogruppo), Silvia Bartolomei (bozzettista), Ludovica Ronca (capogruppo).