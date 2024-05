NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sotto un meteo da quasi estate Acquapendente festeggia il proprio week-end pre-pugnalonistico. Venerdì 10 maggio la vicesindaca Monica Putano Bisti presenta ufficialmente presso la Biblioteca Comunale il catalogo dei Pugnaloni (1894-2023) curato da Cesare Goretti.



Sabato 11 l’Assessore all’Ambiente Glauco Clementucci presenta presso il Giardino delle rose il “Microchip day” ringraziando “il servizio veterinario della ASL di Viterbo nella persona del Dottor Ricci ed i volontari dell’ENPA Sezione di Acquapendente che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un evento che ha visto applicazione sistema a circa 30 cani”. E questa spazio alla tradizione in miniatura Minipugnaloni. Con vernissage presso la Chiesa di S.Agostino quando il Parroco Don Enrico Castauro ed il Signore di Mezzo Maggio Daniele Lombardelli benediscono i piccoli mosaici e sottolineano come “diventano protagonisti della Nostra eredità culturale”.

A corollario la splendida iniziativa dell’ex Maresciallo dei Carabinieri in pensione Roberto Lauricella che in collaborazione con la Parrocchia del Santo Sepolcro ha organizzato i festeggiamenti religiosi e laici del 39° Corsolo Allievi Sottufficiali dei Carabinieri (1986-1988)