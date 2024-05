NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nuovo mezzo per i servizi sociali al Comune di Montefiascone. “Frutto di un lavoro sinergico”, ha sottolineato la Sindaca Giulia De Santis, “che ha visto protagonisti cittadini sostenitori, Comune di Montefiascone, Ortopedia Di Pietro. Al Presidente dell’Associazione Solidarietà falisca auguro buon lavoro di operatività sul territorio. Ricordando la realtà importantissima che rappresenta per il Nostro paese. Così che tanto Noi Amministratori quanto i cittadini dobbiamo sostenere in ogni modo”.