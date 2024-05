NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, il movimento infermieristico 2.0, in ljnea con l’iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, ha scelto di omaggiare l’abnegazione e l’eccellenza dei giovani laureati in infermieristica, distintisi nella sessione del 17 marzo 2024.

Riconosciamo l’importanza di esaltare e ricompensare l’eccellente preparazione professionale, essenziale per assicurare un’assistenza sanitaria di alto livello.

Con piacere, comunichiamo che il corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) è stato conferito alla dott.ssa Valeria Annesi presso il centro di formazione Salute e Sicurezza, un corso fondamentale per poter esercitare la professione, ma anche per arricchire le sue capacità nel gestire le emergenze, anche perché° non può esserci cura senza apprendimento.

Le nostre congratulazioni, collega!