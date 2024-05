NewTuscia – VITERBO – Proseguono le attività necessarie per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), strumento di pianificazione strategica, voluto dal Comune di Viterbo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in città e la sostenibilità degli spostamenti nel breve, medio e lungo periodo. Dopo le recenti attività per la rilevazione dei flussi veicolari effettuate attraverso sistemi di rilevamento ottico, avranno inizio le rilevazioni relative alla frequenza di utilizzo dei parcheggi.

Tali rilevazioni verranno effettuate a partire da lunedì 13 maggio da personale riconoscibile attraverso un gilet ad alta visibilità e munito di un apposito tesserino.

Le rilevazioni, che verranno effettuate in tre fasce orarie giornaliere (mattina, pomeriggio e sera) e si protrarranno per circa una settimana, saranno fondamentali per acquisire dati certi riguardanti l’utilizzo e il tempo di permanenza all’interno dei parcheggi.

“Prosegue tutta l’attività di predisposizione del piano urbano della mobilità sostenibile – spiega la sindaca Chiara Frontini – strumento con il quale intendiamo affrontare la questione del traffico, una delle criticità più radicate e che più impattano sulla qualità della vita dei cittadini. Particolare attenzione sarà dedicata al centro storico cittadino e alla fruibilità dello stesso da parte dei residenti e dei commercianti, oltre all’individuazione di forme alternative di mobilità”.