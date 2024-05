NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO -Riceviamo e pubblichiamo. “Un gruppo di lavoro fatto di professionalità, competenza e concretezza. Sono molto soddisfatto della lista che abbiamo strutturato, perché formata da persone di diversa estrazione, che conoscono il territorio e che hanno a cuore il bene di San Lorenzo nuovo”. Così Fabrizio Ricci, attuale vicesindaco e candidato alla fascia tricolore in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Ricci ha formalizzato la lista che sosterrà la sua candidatura, “Insieme per il futuro – Ricci sindaco”, formata da professionisti, giovani e cittadini che puntano a lavorare per far crescere ancor di più il proprio territorio. “Con loro abbiamo condiviso diversi punti del programma – spiega Ricci – che comprendono la concretizzazione dei progetti del Pnrr, la stretta cooperazione con università e istituti di ricerca, il marketing territoriale. Tutti insieme puntiamo a sviluppare il forte attaccamento al territorio che ci caratterizza, lungo la strada della sostenibilità, della crescita economica e dell’innovazione”.

I candidati – I candidati al consiglio comunale sono Marilena Aime, Sara Broccatelli, Samuele D’Orazio, Raffaele Di Francisca, Giulia Focarelli, Matteo Grassini, Tiziano Gubbiotto, Andrea Muzzi, Enzo Serafinelli, Stefano Zapponi.

Incandenza – Ufficio stampa