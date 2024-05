NewTuscia – CAPRAROLA – Impatto mortale, questo pomeriggio, sulla provinciale Cimina nel comune di Caprarola in località San Rocco.

Una moto, guidata da Giovanni Bosco, originario di Benevento ma residente a Ronciglione, si è scontrato con un furgone.

Il centauro è stato sbalzato fuori strada e la moto, nel sinistro, avrebbe preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, sanitari del 118 e l’eliambulanza ma, purtroppo, per Bosco non c’è stato nulla da fare per i gravi traumi riportati nell’ incidente.

Sul posto anche i carabinieri che hanno subito avviato i rilievi del caso e gestito il traffico.

Giovanni Bosco era un ex carabiniere in pensione che aveva prestato servizio alla stazione di Nepi.