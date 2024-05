NewTuscia – VITERBO – L’8 maggio a Casa delle Arti abbiamo fatto festa per la visita del Vescovo di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza.

Accolto da Barbara Paris, responsabile della Casa, il Vescovo è venuto a trovarci nella nostra sede al quartiere Pilastro, incontrando i ragazzi della scuola di italiano per stranieri Penny Wirton, i gruppi di mediazione culturale, i tanti bambini del pre e dopo scuola e una parte del gruppo viterbese dei ragazzi speciali.

Il Coro Juppiter di Villanova alla sua prime uscita con tutti gli altri presenti hanno parlato col Vescovo, cantato e fatto festa insieme.

Sua Eccellenza ha incontrato uno ad uno gli studenti durante le lezioni e poi i più piccoli nel giardino e ha detto, tra molti spunti di riflessione pastorale, “è bello essere qui in questa zona franca dove i volontari accolgono tutti quelli che vengono per essere ascoltati e per essere aiutati”

Abbiamo condiviso racconti, video e immagini di noi, abbiamo ascoltato le sue parole, che parlavano di Pace, ci siamo commossi sull’Ave Maria cantata dai ragazzi speciali e sull’Hey ma’ del coro dei bimbi diretti dal nostro presidente Salvatore Regoli che ha detto: “Un’occasione importante per ascoltare le parole del Vescovo, qui nella nostra casa, insieme ai tanti giovani, ai bambini, ai ragazzi speciali. Abbiamo sentito una grande amicizia e familiarità”.

Per concludere con la merenda in giardino, tra chiacchiere, giochi e sorrisi. Una bellissima festa che ha lasciato echi di bellezza… e speranza. Proprio come abbiamo cantato in coro “il colore è solo luce, e la luce è la speranza, e che siamo noi la speranza”.

Grazie Vescovo!