NewTuscia – GRECCIO – Oggi e domani, ad aprire la rassegna la performance LOVE FREQUENCY, spettacolo di teatro-danza con Teatro KappaO, alle ore 17 in Piazza Madonna di Loreto a Limiti di Greccio. Due performer e un ingegnere del suono, in una performance site-specific che interseca l’armonia sonora degli elementi naturali con i richiami letterari più poetici tratti dal “Cantico delle Creature” immersa nella letteratura contemporanea. Un viaggio extrasensoriale suggerito da uno testo invaso da dolcezza e cura, tutto nasce dal battito di Madre Natura. Fino al 1 giugno Greccio ospiterà spettacoli, conferenze e incontri sul tema della natura partendo dall’ispirazione di San Francesco e dal suo Cantico delle Creature.

Il viaggio si snoderà tra le vie del Borgo antico, Limiti e Spinacceto di Greccio. Partendo dalla “visione francescana” che, ad ottocento anni di distanza, ritorna all’interno degli obiettivi dell’agenda 2030, Green Code Sacro #2024 entra nei temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, gli stessi che riporta Francesco nel suo Cantico che diviene un inno alla vita, una preghiera permeata da una visione della Natura amica e sorella poiché nel creato è riflessa l’immagine del Creatore: da qui il senso di fratellanza fra l’uomo e il creato.

E la visione francescana di quel ‘Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua…per nostra sorella madre terra, la quale ci sostiene e ci governa: produce diversi frutti, con fiori variopinti ed erba’ si unisce indissolubilmente all’idea laica di una Terra che sia sorella e tramite fondamentale tra il singolo e la comunità.

Green Code Sacro #2024 sarà un lungo viaggio che partirà da una piccolo borgo sacro nel cuore dell’Appennino, per diffondere i temi del cambiamento climatico e l’importanza della natura vista come sorella ma anche come risorsa da rispettare e valorizzare attraverso un percorso condiviso e allargato ai diversi ambiti della società, dal cittadino, alle amministrazioni, passando per l’artista e i cittadini comuni.

Ieri pomeriggio anteprima del progetto sul Ponte Romano a Rieti con una installazione lungo le acque del fiume Velino nei pressi del Ponte romano, seguita dalla performance artistica a cura di Teatro KappaO, Teatro Rigodon, Teatro Immagini. Green Code Sacro #2024 è un progetto sostenuto dal Comune di Greccio, dalla Regione Lazio attraverso la Direzione Cultura e Lazio Creativo, e dal Teatro Rigodon sulla linea di un progetto europeo similare.