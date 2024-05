NewTuscia – TERRACINA – Riceviamo e pubblichiamo. Ieri il tour “L’Europa dei Territori” ha toccato sia Terracina e poi Belmonte Castello. Mario Abbtuzzese, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia centrale ha aperto il suo info point nella città pontina. “Diamo risposte concrete ai nostri cittadini! – ha detto il già presidente del consiglio regionale subito dopo il taglio del nastro – L’Europa dei Territori ha come obiettivo il collegamento diretto con le istituzioni europee! Un ringraziamento speciale al Presidente Carlo Lauretti, alla Vicepresidente, Augusta Valenti dell’associazione “Prima Terracina”ed al membro del direttivo provinciale della Lega Terracina Gianluca Di Natale”. Il tour è poi proseguito a Belmonte Castello dove ad aspettare Abbruzzese si sono ritrovati in tantissimi.

“Il nostro progetto dell’Europa dei Territori – ha detto ancora Abbruzzese – vuole portare serietà e concretezza! È necessario preservare gli interessi del territorio, la nostra identità, il futuro dei nostri giovani! Uniti per un grande futuro europeo! Grazie al promotore di questo meraviglioso incontro, Alessio Ranaldi e a tutti i partecipanti”. “La tutela del Made in Italy all’interno del Green Deal – ha detto ancora Abbruzzese – è una priorità imprescindibile.

Come candidato alle elezioni europee, ho a cuore la promozione e la preservazione dell’autenticità e dell’eccellenza dei prodotti italiani, nel rispetto di antiche tradizioni e di una qualità riconosciuta in tutto il mondo. Mi impegnerò a garantire che il Green Deal rispecchi e sostenga il patrimonio di tradizioni e competenze che caratterizza il Made in Italy, cercando di lavorare affinché possa essere consentito alle nostre imprese di prosperare in un contesto sostenibile e favorevole.

L’obiettivo è quello di promuovere politiche che valorizzino il patrimonio italiano e che permettano alle forze produttive di continuare a competere a livello globale, nel rispetto delle normative ambientali e della sostenibilità”.