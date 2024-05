Arianna Cigni

NewTuscia – ROMA – Si è concluso come ormai da tradizione in occasione della festa dei lavoratori il concerto del primo Maggio e nonostante la pioggia incessante che ha creato diversi disagi è stato comunque un bellissimo evento con tanti spettatori provenienti da tutta Italia.

Evento che ricordiamo è stato organizzato dai vertici di Cgil, Cisl e Uil e che si è svolto per la prima volta nella bellissima cornice del Circo Massimo a causa dei lavori per il Giubileo 2025 a differenza degli altri anni che invece si svolgeva in piazza san Giovanni In Laterano.

A condurre questa edizione del 2024 Noemi e Erman Meta affiancati dall’energica cantante campana Big Mama. Il concerto sarebbe dovuto iniziare alle 15,15 ma la pioggia battente ha creato diversi problemi tecnici in particolar modo ai primi della scaletta, la band Blue capitanata da Giusy Ferreri e lo storico gruppo romano dei Cor Veleno che sono stati costretti a fermarsi dopo pochi minuti.

Nonostante tutto Erman Meta è stato bravissimo a intrattenere il pubblico intonando l’iconico brano Alleluia di Leonard Cohen del 1884 e come per miracolo anche se per poco è uscito il sole.Il concertone ha regalato ben 10 ore di musica con oltre 50 artisti, non solo cantanti che si sono alternati sul palco sotto il titolo “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” per ricordare i diritti di tutti i lavoratori. C’è stata poi molta solidarietà verso Toomay Salehi, il rapper iraniano condannato a morte per i suoi testi. Tra i cantanti più in vista ricordiamo Achille Lauro, Piero Pelù, Mahmood, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Morgan, Negramaro, Piotta, Ultimo, Motta Paolo Jannacci, Leo Gassman, Ditonellapiaga.

Tra i cantanti che hanno fatto più scalpore sicuramente Morgan che ha attaccato l’industria musicale italiana sottolineando la differenza tra belle canzoni e canzoni da classifica definendo queste ultime rutti come il titolo del suo brano. Non solo, Morgan ha provocato nche Ultimo proponendogli lezioni di pianoforte per imparare a suonare.

Tra gli artisti che hanno avuto maggiore successo è sicuramente da citare Motta con il suo album “La musica è finita”, ma anche Malika Ayane che, oltre ad essersi distinta per eleganza esteriore e interiore, è riuscita in pochi minuti a incantare il pubblico grazie al suo timbro di voce inconfondibile.

Da ricordare anche Cosmo che si è esibito con la bandiera della Palestina e ancora La Rappresentante di lista che ha cantato “Ciao ciao” l’ultimo suo ssuccesso sanremese. A seguire il romanticismo del Piotta che ha dedicato una canzone al Fratello Fabio, scomparso 2 anni fa, dal titolo “Professore” come era soprannominato. Bellissimo anche il brano di rinascita dei Negroamaro “Ricominciamo tutti” e ancora il sempre presente Piero Pelù a cui è stato dato il compito di chiudere il concertone. Quindi Ultimo che ha mandato in delirio il pubblico con il brano “Pianeti”: ha coinvolto tutti per cantare insieme a lui.

Per concludere non si può non citare la bellissima presenza sul palco dell’antropologa di 90 anni Jane Goodall, famosa per avere studiato e salvato gli scimpanzé oltre che per il suo grande impegno ambientale e che ha lanciato uno splendido messaggio ai giovani con queste parole: “Se non mollerai troverai il modo di fare quello che vuoi”-