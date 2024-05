Gli studenti e le studentesse del Liceo Musicale e Coreutico Seraphicum di Roma e del Liceo Christianeum di Amburgo si esibiranno insieme a Roma il 14 e il 16 maggio 2024, presso i locali del “Calcio sociale” al Corviale e nell’Auditorium del Goethe Institut

NewTuscia – ROMA – Gli studenti e le studentesse del Liceo Musicale e Coreutico Seraphicum di Roma e del Liceo Christianeum di Amburgo si esibiranno insieme a Roma i prossimi 14 e 16 maggio 2024, presso i locali del “Calcio sociale” al Corviale e nell’Auditorium del Goethe Institut .

L’occasione di questo scambio culturale è l’arrivo a Roma dal 12 al 17 maggio degli studenti dell’orchestra sinfonica del Liceo Christianeum di Amburgo che si esibiranno in tre concerti sinfonici con i colleghi studenti del Complesso Scolastico Seraphicum di Roma, di via del Serafico n. 3 nel quartiere EUR. L’iniziativa è promossa da Jeunesses Musicales Deutschland (la sezione tedesca dell’associazione internazionale per l’incontro pacifico e costruttivo di giovani musicisti) e dal Ministero Federale Tedesco per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù.

In particolare il 14 maggio, alle 19:00, ci sarà la prima esibizione di “Sinfonie dal Nord al Sud”, con ingresso libero e gratuito, presso il “Calcio Sociale” di Corviale. Il 16 maggio seguiranno alle 17 e alle 20 due repliche presso il Goethe Institut (via Savoia 15). Sempre al Goethe è prevista un’esibizione di musica da camera di una selezione dei due licei alle ore 18 del 15 maggio.

Si tratta di uno scambio culturale che valorizza la musica classica come strumento educativo e di emancipazione.

La scelta di esibirsi al Corviale lega il mondo della musica classica al valore della solidarietà.

Si alteneranno composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Antonin Dvorak, Ennio Morricone ed altri autori allo scopo di intrattenere il pubblico per la durata di circa un’ora.

L’evento segna una prima tappa importantissima in un percorso di partenariato tra il Seraphicum e il Christianeum che nei prossimi anni permetterà anche agli studenti italiani di fare un’esperienza analoga ad Amburgo, in Germania. Un’esperienza che, nel desiderio dei promotori, possa far incontrare musica e solidarietà e sviluppi il potenziale educativo della musica classica negli studenti dei prestigiosi istituti scolastici.