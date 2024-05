NewTuscia – BASSANO ROMANO – Oltre 7 milioni di Euro di lavori che vedranno realizzate importanti opere

Bassano Romano si appresta a vivere una stagione di opere pubbliche mai vista prima d’ora.

Tanti, infatti, i fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche su cui l’Amministrazione

Comunale sta lavorando da diversi anni per un totale di oltre 7 milioni di Euro.

1.200.000 Euro circa sono i fondi stanziati per la realizzazione dello stadio comunale. I lavori del manto di gioco sono terminati e nei prossimi giorni partiranno quelli relativi alla

realizzazione del blocco tribune e spogliatoi. Un’opera molto attesa nel panorama sportivo locale, che darà finalmente a tanti ragazzi l’opportunità di giocare su un impianto di nuova

generazione, performante ed in sicurezza.

Altri 3.600.000 euro arrivano direttamente dal PNRR per realizzare un nuovo polo per l’infanzia che ospiterà la scuola materna ed un asilo nido comunale. La struttura strizza

l’occhio all’ecosostenibilità e darà alle bambine e ai bambini che la frequenteranno l’opportunità di fare esperienze di vario tipo grazie ai locali a diversa destinazione presenti e

ad un’area a verde che, oltre all’aspetto ludico, è stata pensata con percorsi di educazione ambientale.

L’avvio dei lavori è previsto entro l’estate. Di questi giorni è la notizia di ulteriori 480 mila euro in arrivo dal Ministero dell’Istruzione per implementare ulteriori venti posti

all’interno del progetto del nuovo polo dell’infanzia.

1.465.000 Euro sono i fondi arrivati, invece, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenuti nel 2021, per la riqualificazione del plesso scolastico in Via A. Vespucci. Con questi lavori, previsti nelle prossime settimane, sarà consegnata ai ragazzi e alla collettività uno spazio che riqualifica un polo scolastico importantissimo che conta ad oggi circa 700 studenti.

Ulteriori fondi, infine, sono quelli che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per diversi interventi nel paese, a partire dagli 80 mila Euro per le opere di mitigazione della velocità lungo la Strada Provinciale Bassanese nel tratto interno al centro urbano. Le opere