Masi: “una squadra inclusiva ed innovativa che finalmente può far crescere tutto il paese”

NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e pubblichiamo. Una folla numerosa ed inaspettata ha riempito il giardino dell’hotel Holiday per la presentazione della lista “Bolsena Credici!” svoltasi ieri sera nella cittadina lacuale. Tra i bolsenesi, infatti, c’era grande attesa per conoscere i nomi delle persone che affiancheranno Claudio Masi che, due mesi fa, aveva annunciato la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Nel corso della convention si è appreso che la lista che si presenterà sarà così composta: il candidato sindaco è Claudio Masi, 64 anni, imprenditore; i candidati al consiglio comunale sono Fabrizio Bellini, 62 anni, pensionato, Walter Bianconi, 46 anni, collaboratore azienda turistica, Christian Boschi, 29 anni, imprenditore, Matteo Buzzico, 26 anni, sportivo e insegnante di lotta olimpica, Francesco Cozza Caposavi, 32 anni, avvocato e imprenditore, Moreno Cavalloro, 67 anni, pensionato, Giacomo Maria Egidi, 21 anni, studente di Giurisprudenza, Beatrice Giannisi, 27 anni, studentessa di Chimica, Nicola Latorre, anni, 36 anni, collaboratore azienda turistica, Paola Pasquini, 62 anni, fisioterapista, Emilia Polsi, 55 anni, imprenditrice, Anthea Sanna, 36 anni, architetto.

“Io – ha dichiarato Claudio Masi – sono una persona che viene dal mondo del lavoro e vivo questa candidatura come un servizio per la crescita del paese senza avere in mente per me nessuna carriera politica da percorrere. Nella scelta delle persone che sono entrate a far parte della squadra siamo stati guidati dalla forte esigenza di cambiamento e di rinnovamento che i bolsenesi di ogni fascia di età e di ogni contesto sociale ci hanno espresso nei mesi e nelle settimane passate. Si tratta – ha aggiunto Masi – di una squadra veramente innovativa ed eterogenea composta da persone che rappresentano le diverse sensibilità che sono presenti nella società bolsenese e che sono caratterizzate da grande impegno, entusiasmo ed idee nuove. Siamo una lista veramente “civica”, con elementi che rappresentano diverse idee politiche, uniti dalla voglia di fare e al di fuori di ogni interesse di partito.

L’altro elemento positivo che va sottolineato – ha continuato Masi – è la presenza all’interno di questa squadra sia di persone che hanno esperienza nella politica e nella pubblica amministrazione, sia di candidati che, per via della loro attività quotidiana, conoscono in prima persona le problematiche delle categorie produttive e lavorative, dell’associazionismo sportivo, del volontariato solidale; questo gruppo è caratterizzato dall’entusiasmo e dalla freschezza dei nuovi arrivati coniugato alla preparazione che molti di noi hanno in campi specifici; in questa gruppo sono presenti giovani e meno giovani che, con il loro entusiasmo e con la loro competenza, si faranno portatori delle esigenze e dei contributi positivi di queste diverse fasce di età. Si tratta – ha concluso Masi – dell’unica squadra che può portare ad una reale cambiamento del paese; una squadra completa e ben assortita nella quale, finalmente, ogni cittadino bolsenese si può riconoscere”.