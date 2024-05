NewTuscia – SUTRI – La Categoria Under 16 maschile del Tennis Club Colle Diana Sutri raggiunge i quarti di finale del tabellone regionale ad eliminazione diretta.

Nello spareggio di ottavi i viterbesi violano per 2-0 i campi in terra battuta dell’Accademia Montani. Percorso facile al Circolo capitolino per Andrea De Luca che lascia solo tre giochi (6-1/6-2) a Matteo Giuliano Crocifisso. Più impegnativa seppur vittoriosa la cavalcata di Edoardo Morera contro Carlo Rainone. Dopo aver vinto facilmente il primo set (6-1) e perso il secondo (6-3) si aggiudica al dodicesimo gioco (7-5) il terzo.

di turno ora nella parte alta del tabellone il Circolo romano Grande Slam.