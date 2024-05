Alessia Menicacci, Soriano nel Cimino: “Un sostegno costante consente di conciliare lavoro e famiglia”

Silvia Catalano, Viterbo: “Anche con tre bimbi piccoli posso conciliare la mia vita familiare con quella professionale e questa è una grande fortuna che non tutti i datori di lavoro ti permettono”

NewTuscia – ROMA – Nel giorno della Festa della Mamma, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità. L’Azienda, ad esempio, ha pensato per le neomamme un percorso dedicato “Lifeed genitori” e il programma “Mums at work”, che hanno rispettivamente l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale e di facilitare il rientro delle donne al lavoro dopo il periodo di maternità.

Sul tema della genitorialità e della gestione dei tempi lavorativi e famigliari, la testimonianza diretta di due dipendenti viterbesi: Alessia Menicacci, 39 anni, di Soriano nel Cimino, responsabile commerciale di zona, in azienda dal 2011, madre di Alice, 5 anni, e Filippo, di appena 2 mesi. Silvia Catalano, 42 anni domenica 12 maggio, una laurea in Giurisprudenza a Perugia, direttrice presso l’ufficio postale di Viterbo 3 (via Alessandro Volta), in Poste Italiane dal 2011, madre di Sofia, 6 anni, Leonardo, 3 anni e Sole, 9 mesi.

“Conciliare famiglia e lavoro con una bimba e con un orario flessibile – commenta Alessia – era abbastanza semplice e riuscivo a gestire entrambe le cose in maniera ottimale. Con la seconda gravidanza, grazie al supporto dei colleghi, disponibili anche a venirmi incontro con eventuali sostituzioni sono riuscita a lavorare fino all’ultimo mese previsto per legge e al momento non sono ancora rientrata. L’azienda nel frattempo mi ha proposto un altro ruolo che mi permetterà oltre a una crescita professionale anche di avere più tempo libero da dedicare ai miei due bimbi. Infatti, al mio rientro, prenderò la gestione di uno degli uffici postali provinciali. Posso veramente ritenermi molto fortunata di lavorare in un’azienda che consente di gestire al meglio la genitorialità e al contempo garantendo pari opportunità di crescita professionale.

“Il rientro dopo la maternità – racconta Silvia – è stata una mia precisa scelta perché avevo bisogno di ritornare alla mia vita professionale e grazie all’aiuto dello staff della filiale provinciale, sempre attento dei colleghi sono riuscita a riprendere in mano il mio lavoro, conciliare lavoro e famiglia nel migliore dei modi. Con un po’ di organizzazione – continua la dipendente – si riesce a fare tutto anche se occorre un surplus di impegno: la mattina è sempre una gara, tra la sveglia, le colazioni, le corse e talvolta qualche rimprovero un pochino più deciso nei confronti dei due più grandicelli, si riesce a uscire da casa in tempo per la scuola e il nido … fortunatamente ho la mia mamma che si prende cura della piccolina. Sofia, la più grande, l’ho iscritta a una scuola vicino all’ufficio così il percorso per portarla e prenderla è più agevole. Ho sempre lavorato fino all’ottavo mese e quando sono rientrata in ufficio, sia dalla prima che dalla seconda maternità, i colleghi della filiale mi hanno aiutata avvicinandomi a casa in modo tale da conciliare sia il ruolo di mamma che quello professionale. Grazie a queste opportunità e alla sensibilità dell’Azienda in cui lavoro – conclude Alessia – anche con tre bimbi piccoli posso dedicarmi sia alla mia vita familiare che a quella professionale. Per me è stato ed è importante e forse, occorre riconoscerlo, esistono situazioni e contesti in cui le scelte genitoriali di noi donne possono influire sui percorsi lavorativi.”

L’iniziativa filatelica di Poste Italiane per la Festa della Mamma. In occasione della Festa della Mamma, una nuova iniziativa filatelica di Poste Italiane. La novità di quest’anno è rappresentata da una cartolina puzzle “La Mamma è sempre la Mamma” che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina puzzle in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata: una buona opportunità per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile online sul sito filatelia.poste.it, nei due uffici postali con sportello filatelico di Viterbo centro, in via Ascenzi, e a Tarquinia, in via Tarconte, e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 13 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Poste Italiane