NewTuscia – VITERBO – Festa del Santissimo Salvatore, proseguono gli appuntamenti previsti dal programma per l’edizione 2024. Domani, sabato 11 maggio, torna per le vie del centro la solenne processione. A tal proposito, si ricordano i principali provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare nelle vie e piazze del centro storico interessate dall’evento religioso.

A seguito di apposita ordinanza (n. 228 del 30-4-2024), dalle 14 di oggi 10 maggio fino alle ore 24 del 12 maggio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in piazza Santa Maria Nuova, al fine di consentire l’allestimento del carro e degli addobbi della piazza stessa. Dalle ore 7,30 di sabato 11 maggio fino alle ore 24 del 12 maggio, divieto di sosta e circolazione anche in piazza Don Mario Gargiuli.

Inoltre, dalle ore 15 dello stesso 11 maggio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:

piazza Santa Maria Nuova, via Cardinal La Fontaine (nel tratto compreso da via San Lorenzo e via San Carluccio), via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci, via San Pietro (da via San Pellegrino a via Cardinal La Fontaine), via San Leonardo, via del Meone, via Garibaldi (da via del Meone a piazza Fontana Grande), via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo (da piazza del Plebiscito a piazza della Morte esclusa).

A partire dalle ore 17.45, durante la sfilata del corteo storico rievocativo delle corporazioni delle arti e dei mestieri che partirà da via San Pellegrino, potranno verificarsi interruzioni e deviazioni lungo il seguente percorso: via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine, via San Lorenzo, via Zazzera, piazza Don Mario Gargiuli, piazza Santa Maria Nuova.

Interruzioni e deviazioni potranno verificarsi inoltre dalle ore 18 e per tutta la durata della manifestazione religiosa, lungo il seguente percorso: piazza Santa Maria Nuova, piazza Don Mario Gargiuli, via Cardinal La Fontaine, via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci, via San Pietro (da via San Pellegrino a via Cardinal La Fontaine), via San Leonardo, via del Meone, via Garibaldi (da via del Meone a piazza Fontana Grande), piazza Fontana Grande (anche lato via Saffi), via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo (da piazza del Plebiscito a piazza della Morte esclusa), via Cardinal La Fontaine, piazza Don Mario Gargiuli, piazza Santa Maria Nuova. La solenne processione partirà alle ore 18 da piazza Santa Maria Nuova.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.

Programma

MERCOLEDÌ 8 ore 19,00

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA

Recita del S. Rosario presso l’edicola del SS. Salvatore in Str. Bagni

GIOVEDÌ 9 e VENERDÌ 10

ore 19,00 S. Messa (S. Maria Nuova)

SABATO 11 MAGGIO

Rievocazione storica delle Arti. ore 17.30 Partenza alle dalla Chiesa di San Pellegrino, via San Pellerino, via San Pietro, via Cardinal La Fontaine, arrivo a Santa Maria Nuova ore 18,00 Partenza dalla piazza di Santa Maria Nuova

SOLENNE PROCESSIONE del SS SALVATORE

Il Trittico, trasportato su un carro trainato da buoi, sarà preceduto dal Corteo Storico – rievocativo delle antiche Corporazioni delle Arti presenti a Viterbo nel Medioevo.

Percorso: P.zza S. Maria Nuova, P.zza Don Mario Gargiuli, Via Card. La Fontaine, P.zza S. Carluccio, Via S. Pellegrino, Via S. Pietro, Via San Leonardo, Via del Meone, Via Garibaldi, Via Cavour, P.zza del Comune (incontro con le Autorità cittadine), Via S. Lorenzo, Via Card. La Fontaine, P.zza Don Mario Gargiuli, P.zza S. Maria Nuova.

Partecipano le Confraternite.

Al termine della Processione la Messa celebrata Don Luigi Fabbri (Vicario Generale)

DOMENICA 12

dalle 10,00 al calar del sole

RICOSTRUZIONE DI UN ANTICO MERCATO DI ARTE E GIOCHI MEDIEVALI

Attività didattica per adulti e bambini. I banchi presenti

a Piazza S. Maria Nuova: Cacciatore, Speziale, Vetraio, Rilegatrice, Arcaio, Curatrice, Saponaia, Armaiolo, Candelaio. All’interno del Chiostro Longobardo “l’Arte del Picciol Cerchio del Magister Monetae Marco Guglielmi” – Antica Zecca di Viterbo

alle ore 16,00

Esibizione Sbandieratrici e musici della città di Viterbo

Esibizione di scherma.

Sarà presente la cucina dell’ass. culturale La Rosa

ore 10,30 e 12,10 SS. MESSE

in S. Maria Nuova, con l’icona del SS. Salvatore solennemente esposta

LUNEDÌ 13 ore 10,00

Nel Teatro Parrocchiale di Via Zazzera

ESTRAZIONE della LOTTERIA