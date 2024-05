Domani 11 maggio, dalle 16, in piazza Giacomo Matteotti la sfida tra i cavalieri delle contrade in gara per vincere il palio raffigurante lo stemma di Cornetum Civitas Fidelis

NewTuscia – TARQUINIA – Tarquinia pronta a vivere le emozioni del Palio dell’Anello. Domani 11 maggio, in piazza Giacomo Matteotti, le contrade di San Martino, Santa Lucia, Santa Margherita, Sant’Antonio, Santa Maria in Castello, Madonna di Valverde e San Pancrazio si contenderanno l’ambito palio raffigurante lo stemma di Cornetum Civitas Fidelis.

Si parte alle 15, con la sfilata delle contrade che dalla piazza di Santa Maria in Castello raggiungerà il campo di gara, percorrendo via di Porta Castello, via Giuseppe Mazzini e corso Vittorio Emanuele. Dalle 16, spazio all’affascinante sfida tra i cavalieri chiamati a infilare in punta di lancia gli anelli e la stella sorretta dal fantoccio del saracino, all’ombra del palazzo comunale.

La contrada vincitrice sarà festeggiata il 18 maggio, con una cena aperta a tutti nel borgo della chiesa di Santa Maria in Castello. La Rievocazione storica delle Contrade e il Palio dell’Anello sono organizzati dal Comune di Tarquinia, dalla Pro loco Tarquinia e dall’Associazione Tarkna.