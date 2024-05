NewTuscia – VITERBO – Oggi, 9 maggio, ricorre la Giornata dell’Europa. Una ricorrenza che tutti noi dovremmo celebrare. Siamo tutti cittadini europei e l’Europa non è una dimensione lontana da noi. Ricordiamoci dell’importanza di questa giornata: della pace e dell’unità in Europa, ricordiamoci dei valori sanciti quel 9 maggio 1950 con la storica dichiarazione firmata dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman con cui espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa.

Un documento che ha segnato la storia e che resterà sempre attuale. Quest’anno più che mai dobbiamo celebrare il 9 maggio, a meno di un mese dalle prossime elezioni europee, importante momento di partecipazione e decisione, e 45 anni dopo le prime elezioni europee del 1979. La Giornata dell’Europa rappresenta un’importante occasione per rinnovare il valore della collaborazione e della cooperazione per la pace e l’unità tra i Paesi del nostro continente.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo